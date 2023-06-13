有能力又沒脾氣的人令人佩服，《搜狐網》運勢專欄點名水瓶座、天秤座、獅子座及處女座擁有強大的實力，且擅長情緒管理；其中第1名的水瓶座對待朋友真誠，即使有人惹他們生氣也不會計較。

▍第1名：水瓶座

水瓶座能力極強，認真又細心，且為人低調，幾乎沒有脾氣，他們真誠對待朋友，即使有人惹他們生氣，也能一笑置之、不計較。

▍第2名：天秤座

天秤座集眾多優點於一身，溫柔大方、不做作，且修養極高，他們擅長管理情緒，很少會發脾氣，就算有不高興的事情，也寧願一個人承受；天秤座對感情忠誠，對事業負責，是大家心目中的榜樣。

▍第3名：獅子座

霸氣的獅子座其實脾氣很好，懂得調節情緒，就算遇到生氣的事情也不會隨意爆發；他們會在別人面前保持風度，塑造自己的形象，加上能力強，常是團體中的領導人物。

▍第4名：處女座

處女座對自己要求完美，因此不會任意發脾氣，擔心毀掉自己的完美形象；他們有實力卻不輕易展現，認為別人對自己的認可沒那麼重要。

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