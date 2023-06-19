人與人之間的相處，總有看走眼或是愛錯人的時候，相較於憤恨不平的情緒，《搜狐網》運勢專欄點名雙魚座、射手座和巨蟹座的女生，面對渣男也能做到淡定從容、溫和不計較的態度。

▍雙魚座

眾所皆知，雙魚女對愛情總是抱持著無可救藥的美好想像，因此一旦愛上一個人，就會全心投入，不願意計較太多，就算遇到渣男，她們也會覺得感情是自己的事，只怪自己當初瞎了眼，才會看錯人，既然對方變了心，也不需要再勉強對方留下，彼此好聚好散。

▍射手座

射手女待人處事相當豁達，認為彼此之間合則來，不合則散，不需太過糾結。面對感情同樣如此，當她們一旦發現愛錯了人，與其大吵大鬧、內耗自己的精氣神，她們寧願選擇快刀斬亂麻，也不想要再浪費時間和渣男槓上，將這段失敗的感情當作是一場磨練。

▍巨蟹座

巨蟹座溫和善良，習慣了做什麼事情都以別人為第一優先考量，很少照顧到自己的情緒，尤其是遇到渣男時，也總是試著去理解對方，認為自己的包容能喚回對方的改變，殊不知渣男就是渣男，不會因為別人的諒解而變得不那麼渣。這也使得深陷其中的巨蟹女更加受到傷害，讓身邊親友心疼不已。