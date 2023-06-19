藝人宥勝接連遭爆性騷擾多名女性工作人員，對此，他隨即發出聲明承認此事並道歉，愛家形象瞬間崩壞，消息曝光後，宥勝老婆慈惠的社群湧入許多網友留言，更翻出過去她與宥勝的互動，其中一則她透露看了老公的處女作後「我直接白眼翻到天邊」引發討論。

慈惠過去曾在IG發文透露，兩人一起出國旅行時，宥勝曾要她閱讀自己的第一本處女作，「不翻還好，一翻我直接白眼翻到天邊，整個書裡的荒漠之旅，都是在寫他的異國愛情故事，哪裡有什麼和朋友之間的冒險犯難故事」後來，她才得知冒險犯難只出現在演講裡。

此外，可以發現慈惠最後一次更新貼文是在4天前，夫妻倆一起接受採訪的側拍照，而事件爆發後，有網友在底下留言「天啊，你老公在你懷孕期間做那些破事，殘害別人的心靈，你還姑息的下去」、「快逃啊」、「好怪的感覺」、「你的隱忍，幾乎可以說是共犯了好嗎」。

事實上，宥勝在事件爆發後，透過臉書粉絲專頁寫下「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起」但卻無法澆熄各界怒火。

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