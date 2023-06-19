主持人黃子佼稍早發出3段影片道歉，並坦承女網友所控訴的事件，「我必須當然還是道歉，也很抱歉辜負了很多人的信任跟期待」但他卻在影片中連環爆出13位藝人的醜聞，更直言「我管你們去死，反正也沒人管我去死！」不過他卻剛剛將所有影片刪除，更直接將臉書關閉。

黃子佼稍早在臉書發出影片認了此事，更向老婆孟耿如道歉，「我一直在思考怎麼面對這一切，我當然還是道歉，辜負這麼多人的信任跟在期待」也向大家喊話「請大家幫我照顧我想照顧的人，除了抱歉還是抱歉，對不起，但也來不及了，老婆我這輩子為什麼會遇到你，如果沒有遇見你就算了，耿如還年輕還很多路要走，這麼好的女來請大家多多幫忙，女兒也是，只有我是不可能再有機會重來，我活該。」

黃子佼在20分鐘影片裡，提到大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、范曉萱、柳翰雅等人的醜聞，更直言不懂吳宗憲的愛情觀：「這些對我的負面影響都是很強大的」接著，他爆料，曾國城在中山堂後台抽菸喝酒、已婚女歌手出軌製作人，還有形象很好的好兄弟婚內出軌：「啊你們不都很屌！很幸運！」

黃子佼隨後提到，自己在感情路上傷害過很多人，但自己同樣被傷害過很多次，更點名姓陶的藝人不斷追問自己有關宥勝的事情，並提到對方過去和自己交往時都愛理不理的，分手後還寄來分手信，到現在都有留著，還扯出當年姓賈的主動追求，最後卻突然搞消失，還有夏宇童：「始終不承認，妳丟猴喔，我不懂啊 這些陰影我都放在心裡欸，我也留下了很深刻的傷痕。」但目前他卻已將粉絲專頁上3段影片刪除，更直接將臉書關閉。

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