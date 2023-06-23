台灣即將步入超高齡社會，骨鬆患者也逐年增加，如何預防顯得很重要。對此，敏盛醫院副院長江坤俊分享2個簡單運動，隨時在家想到就能進行，分別是原地小跑步及負重深蹲。尤其是小跑步，他表示，結合承重與撞擊2項功能，能有效提高骨密度。台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫表示，走路、慢跑、爬樓梯、重訓等，對改善骨鬆都有幫助；反之，近年來流行的騎腳踏車或是游泳，就沒有什麼效果。

醫師江坤俊在《健康2.0》YouTube頻道分享，預防骨鬆的2個簡單運動。首先是原地小跑步，他指出，運動防骨鬆有2大重點，即為承重與撞擊，而原地小跑步，就是結合上述2項功能的運動。因為跑步時會承受自身重量，同時也會對腿部骨骼產生撞擊力道，有效提高骨密度。

其次為負重深蹲，江坤俊說明動作要領，先拿一個背包裝進物品，在可負荷狀況下量力而為，接著雙腳打開比肩膀略寬，蹲下時膝蓋不超過腳尖，背一定要打直，可想像身體後方有椅子坐下的感覺。醫師表示，他一般習慣是撐住8秒後起身，再來回重複。

關於運動預防骨鬆，骨科醫師嚴可倫也曾指出，如走路、慢跑、爬樓梯、重訓等，都是結合負重與撞擊的運動，對改善骨質疏鬆都有幫助；反之這幾年流行的騎腳踏車、游泳，以及很多長輩喜歡的太極拳，對改善骨鬆沒有什麼效果。

但嚴可倫也提醒，運動目的本來就不是只有改善骨質疏鬆，不要因為「對骨質沒幫助」，就捨棄自己喜歡的運動，運動習慣的養成非常重要，且要量力而為避免受傷。