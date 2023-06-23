有些人天生容易被情緒左右，當心情不好時講話會變得刺耳，一不小心就傷害他人，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、水瓶座、巨蟹座只要心情不美麗講話就秒變毒舌，這時會不經大腦思考並且毫不掩飾表現出來。

▍牡羊座

牡羊座天生不擅於說話，而且也不想下苦功去練習。為人率直的他們，只會想說什麼就說什麼，在心情好時，會認真思考別人想聽什麼，但反之，心情不好時，他們只會先照顧自己的情緒，講話完全跟著心情走，講話傷人也沒辦法。

▍水瓶座

水瓶座平時講話就非常毒舌，只是他們處世仍然能保持理智，為了不讓自己被他人討厭，會將一些不好聽的話放在心裡，或用委婉的方式表達，把自己偽裝成圓融的人。可是一旦心情不好，就秒進入暴走模式，那毒舌的一面會毫不掩飾表現出來。

▍巨蟹座

巨蟹座容易感情用事，讓情緒左右自己的行為。在心情不好時，理智彷彿一下子都不見，整個人陷入一種混亂狀態，如果這時有人讓巨蟹座看不順眼，就會不經三思脫口而出難聽話，而且非常傷人。