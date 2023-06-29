台灣的「#metoo」持續延燒，藝人大牙（周宜霈）指控前老闆陳建州性騷擾，遭陳建州與太太范瑋琪提告求償千萬，隨後藝人郭源元也自揭傷疤，寫下過去被陳建州性騷擾的過程力挺大牙，引起網友討論，不少人看完郭源元的貼文淚崩，直呼最後一句「不願讓大牙一個人」太強，光這句話就讓99％的女生挺到底。

一名網友昨在PTT上發文表示，郭源元的文筆跟內容都很有料，貼文最後一句「不願意讓大牙一個人」的punchline（畫龍點睛、擊中要害的結尾句），讓網友瞬間炸鍋，原PO也說他臉書好友按讚的大概有100個，台灣這段時間「#metoo」運動持續燒，大家心目中文筆最好的人是誰？

貼文引起網友討論，不少人大推郭源元，「郭真的不錯」、「推郭，文筆好轉發也會多」、「 不願讓你一個人，催淚到極致」、「就最後那句話太強了，光那句話全台灣至少50%的人站在她那邊」、「目前文筆最頂就是源元，毫無疑義」、「源元那文筆能感受到情感，那恐懼的描述」、「 肯定是郭，看完都哭了」。

另有網友點出，郭源元的貼文真的很強，光是最後一句「不願意讓大牙一個人」，大概就讓台灣99%的女生都挺到底了，更不用說很多男生看完以後也都被感動到。