新北市板橋區某私立幼兒園1名女老師為管教方便，涉嫌餵食幼童安眠藥，目前已有10名家長報案，教育局昨協調土城醫院啟動「到園檢驗專案」，其中有16位家長同意孩子檢驗，檢驗項目為巴比妥成分，教育局表示，待醫院報告出爐後，將盡速提供給家長，務求讓家長放心、安心。

對於外界與家長批評教育局消極處理，教育局表示，市府發現教保人員疑有餵食管制藥品事件，立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查。市長第一時間也要求跨局處專案協力合作辦理，建構警、衛、社、教守護網，全力捍衛幼童健康。現階段檢警、行政同步查察，全面快速處理，勿枉勿縱。

教育局強調，本案倘查證屬實，將嚴懲不貸，依教保服務人員條例予以從嚴裁處，裁處行為人最高罰鍰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員；同時廢止幼兒園的設立許可，並裁負責人最高罰鍰6萬元。

教育局指出，此私立幼兒園社會司法案件，讓我們非常痛心，引起各界擔憂，請正視新北市的積極作為，勿用政治口水在傷口上撒鹽，期盼各界共同配合檢警調查，早日水落石出，還家長及各界安心。