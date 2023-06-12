唐振剛、鍾承翰、郭雪芙、范少勳、蔡黃汝大展甜點裝飾創意。（陳俊吉攝）

范少勳與郭雪芙劇中CP感十足。（陳俊吉攝）

唐振剛、蔡黃汝飾演兄妹。（陳俊吉攝）

新北市幼兒園餵藥案風波持續延燒，已身為人父的男星鍾承翰、范少勳12日與郭雪芙、蔡黃汝、唐振剛一起出席時創影業W劇場《因為你如此耀眼》造勢活動，兩位爸爸談及此事件都痛心又難過，鍾承翰的兒子「翰寶」5歲半、正在讀中班，他表示，第一時間看新聞就氣到流眼淚，覺得太過分了。女兒剛滿周歲不久的范少勳也希望趕快查清案情，讓父母們都可以放心。

鍾承翰說，每一個小孩都是爸媽的心肝寶貝，幼兒園不應該這樣對待小朋友，之前他為翰寶挑幼兒園時都親自去了解，還跟和園長聊了2小時才決定，現在回家都會擔心兒子「睡太久」，不過他半開玩笑說是因為怕兒子白天睡太飽、電力太強，晚上回家不睡覺。

他和范少勳都無奈表示，這種事好像只能不斷提醒小孩、教他們怎麼保護自己。范少勳說他看到幼兒園新聞也同樣震驚與擔心，希望事件趕緊落幕、小朋友們都健健康康的。聽得兩個爸爸的憂心，單身的郭雪芙感嘆：「人生真是不容易啊！」

范少勳先有後婚已當爸1年，女兒都是老婆和家人一起照顧，沒有請保姆，他透露女兒最近已經會走路、正在牙牙學語，他還和老婆去學嬰兒手語，不同於之前女兒只會一直哭不會表達，現在透過手語建立互動與信任，會知道她想便便、喝奶、吃飽了，溝通愈來愈好，照顧也愈來愈上手。

郭雪芙、范少勳、鍾承翰、蔡黃汝、唐振剛5位主演今合體一起做烘焙，大展甜點裝飾創意，重現劇中做甜點的甜蜜拌嘴時光。郭雪芙劇中大秀烘焙廚藝，戲開拍前，就與范少勳一起上甜點課，學到不少技巧，因她在劇裡身份是甜點店儲備店長，每天接觸甜點，郭雪芙無奈笑說，拍這部戲時很愛吃草莓大福，一部戲不知道吃掉幾顆，加上甜點師就是得一直試吃甜點，「堪稱是另種職業傷害。」

范少勳說，平常很累很忙時，他會想吃甜點，例如喝杯珍珠奶茶，會瞬間被療癒，吃完很開心、有精神，感覺瞬間充飽電。鍾承翰也說覺得累、悶悶時，會吃點甜的 ，尤其運動時消耗很多卡路里，也需要甜份，他曾騎腳踏車騎到下雨、身體淋濕了接近失溫，從陽明山滑下山直接進超商拿熱阿華田直接灌飲。唐振剛則透露自己愛吃高濃度巧克力，已經從72％吃到95％濃度。郭雪芙和蔡黃汝都要先吃鹹的才能吃甜的，否則會心情不好。