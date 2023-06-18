新北市汐止某私幼疑似餵藥案，《中國時報》今獨家報導「該案幼童經質譜儀檢測為陰性」，但衛福部稱顧及個資暫不公布。該幼兒園今發3點聲明強調，相關幼兒的質譜儀檢測報告結果確定為陰性。請各界不要再隨意揣測，將保留相關法律追訴權。

該幼兒園聲明如下：

1.根據媒體報導，相關幼兒的質譜儀檢測報告結果確定為陰性。請各界不要再隨意揣測，這樣的行為會損害家長和老師之間的信任和合作關係。對於不實言論，本園將保留相關法律追訴權。

2.本園的老師們一向以認真教學為重，我們與家長攜手合作，共同努力照顧每一位幼兒。這次事件已經引起親師之間的不安。本園與教育局已於6月17日為有意願的家長進行檢驗，請大家耐心等待結果，不要再隨意評論，製造社會恐慌。

3.本園的家長們非常支持我們的園方和老師們！我們強烈要求社會大眾在評論這起事件時謹慎選擇言辭，不要再隨意臆測。請給予我們一個純淨無邪、免受誣衊的教學環境！我們衷心期望這起事件不會擴大至影響親師之間的信任和教育的本質！