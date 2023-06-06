台灣職籃P. LEAGUE+ 今天公布2022-23年度新人王得主，桃園璞園領航猿的選秀探花白曜誠本季加盟就全勤出賽，受到球隊重用，加上各項攻守數據亮眼，獲選新人王。

領航猿去年P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟選秀會，在首輪選進2名好手，除了選秀狀元張鎮衙外，另1名就是畢業於義守大學的後衛白曜誠，白曜誠也成為選秀探花。

PLG聯盟今天公布新人王得主，白曜誠在30張選票中，拿下21張5分、以總分117分，成為年度新人王。

PLG聯盟表示，白曜誠職籃生涯首季總計40場出賽（11場先發），上場時間25分34秒，為本季唯一超過25分鐘的新人。

白曜誠儘管大部分時間都是從板凳出發，但往往一上場就能提供球隊有效的火力支援及組織進攻。根據PLG聯盟統計，白曜誠每場平均繳出5.6分、2.9籃板、3.8助攻、0.8抄截，4項主要的攻守數據，都排在同梯的前2名。（編輯：張雅淨）1120606