肇事休旅車撞毀電桿及變電箱，造成該地大停電。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣芬園鄉今天上午發生自撞車禍，一輛休旅車行經芬園鄉中山路時失控打滑衝向路邊，撞斷電線桿，連帶使掛在電桿上方的兩座變電箱掉落地面冒出火花，釀成當地大停電，幸好休旅車駕駛經送醫並無生命危險，至於這起車禍造成多少戶數停電，由台電統計中。

今天上午7點30分，彰化警分局獲報芬園鄉發生車禍，派員到場發現一輛休旅車行經芬園鄉中山路鄉立托兒所附近時，不明原因失控衝撞路邊的電線桿，不但將電線桿撞斷，連帶使掛在電線桿上方的兩座變電箱也掉落地面，並冒出火花。休旅車在一連串撞擊後彈飛到回路中央，車頭嚴重受損，車體零件散落一地。

休旅車駕駛意識尚清醒，他向救護人員表示其頭部及肢體都感到疼痛，經救護人員現場簡單包紮後，被送往南投草屯佑民醫院治療，無生命危險。

警方調查，休旅車駕駛的酒測值為零，其供稱因行經事發路段時，車輛突然失控打滑，才會肇禍。這起事故因造成事發路段附近大停電，台電獲報後已出動工程人員搶修，並調查停電戶數。