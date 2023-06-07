慶祝警察節，謝國樑：持續檢討勤務強度 使同仁充足休息。（徐佑昇攝）

基隆市警察局7日上午舉行「基隆市警察局112年警察節慶祝大會」，市長謝國樑與議長童子瑋、副議長楊秀玉共同出席歡慶，表揚各領域優秀警察同仁。謝國樑表示，新市府上任後，已陸續完成行人友善、無家者安置還有打擊黑幫詐騙等政績，這些都要感謝警察同仁的辛勞，未來他會持續檢討勤務，務必讓同仁充足休息。議長童子瑋則表示，前議長張芳麗有提出讓派出所都設置健身器材的建議，議會會一起努力，希望能達成此目標。

議長童子瑋（中）與警察局長張樹德（左三）共同頒獎表揚同仁。童子瑋表示，將會與市府合作，研擬在各派出所增設健身器材，使同仁就近便利運動。（徐佑昇攝）

基隆市警察局於7日舉行警察節慶祝大會，現場貴賓雲集，並由市長謝國樑、議長童子瑋、副議長楊秀玉協助頒獎表揚優秀警察與義交、義警等同仁。

謝國樑表示，他想起17年前在當立法委員時，也與時任總統陳水扁共同慶祝警察節，他也成功爭取《警察人員管理條例》（已更名為《警察人員人事條例》）之修正，有效提升警察人員的薪資待遇，以此表達他對警察同仁的萬分感謝。

基隆市長謝國樑（前排右五）、議長童子瑋（前排左五）、副議長楊秀玉（前排左四）以及多位市議員共同出席警察節慶祝活動。（徐佑昇攝）

謝國樑說，自從他上任以來，已陸續完成了「行人友善」、無家者安置、還有騷擾信義區市民許久的洪姓男子也順利將其法辦，這一切都是警察同仁的功勞，謝並深深一鞠躬，感謝警察付出。

謝強調，未來針對治安與幫派相關事件，市府一定會「除惡務盡」，但他一個人講沒用，必須要靠所有的警察弟兄姊妹們，才能達成這個目標。未來市府也會針對警察勤務強度持續檢討，務必要讓所有同仁能夠在更合理、舒適、穩定的環境中執勤，守護基隆市民安全。

議長童子瑋表示，感謝所有警察同仁的付出，前議長張芳麗在議會有提出每個派出所增設健身器材的想法，他認為值得推行，議會將和市府一起研擬，讓警察同仁都能有就近運動的便利，議會也會持續為警察同仁爭取福利。

基隆市警察局長張樹德（左）表示，目前行人友善專案因市民已普遍守法，針對相關勤務已從一天20班降為10班，後續將繼續滾動調整，讓同仁充分休息。（徐佑昇攝）

慶祝警察節，謝國樑：持續檢討勤務強度、使同仁充足休息。警察局長發言。（徐佑昇攝）

警察局長張樹德會後表示，目前行人友善勤務部分，由於市民已養成守法習慣，相關勤務自6月5日開始從原本1天20班已降為10班，後續也有義警、義交投入支援，目前勤務有得到舒緩，也會滾動式調整。謝國樑也補充，目前天氣酷熱，市府也會研擬如何讓同仁能更舒適執勤，避免中暑情形發生。