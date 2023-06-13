民眾黨立院黨團總召邱臣遠13日下午拜會基隆市長謝國樑，兩人針對基隆捷運的興建進行意見的交換。受訪時謝國樑透露，希望中央政府能夠衡量基隆市財政狀況，協助延長基隆捷運經費的分攤年限。謝國樑指出，希望延長至20年或以上，否則即使全面舉債也無力負擔。

謝國樑表示，日前他曾在基隆市議會定期會中承諾，待定期會及臨時會結束後，將會拜訪行政院副院長鄭文燦及交通部長王國材，並與其交換捷運興建及後續相關的意見。他強調，基隆市府的態度與先前相較軟化很多，也願意支付分攤款，只是希望能夠延長分攤年限。謝國樑說，他已請副市長邱佩琳協助聯繫拜會相關事宜。

謝國樑說，市府已盤點出許多對於基隆市就業、未來城市發展有助益的基地，將做為未來基捷的發展，這將有助於基捷的自償率。另外，7月市府都發處及祕書長方定安也將宣布推出以代金為主，增加市庫收入的容積移轉方案。

問及是否針對基捷分擔年限延長已有腹案時，謝國樑指出，他個人希望能夠將分擔年限延長為起碼20年或超過20年的方案。謝國樑說，當然也必須看行政院的建議，但在現階段，以現行基隆市要負擔61億元的情況來看，就算舉債都無力支應。

謝國樑強調，他有在創造財源、做他該做的事，比如先前提到的容積移轉代金制度，便是基隆市政府的努力之一。他說，屆時市府會召開大型的說明會，邀請全國開發商參與，多了解透過這種方式，除能增加基隆市庫收入外，也具有十足的開發潛力。

謝國樑強調，仍希望中央能夠協助基隆降低財政負擔。若無法延長分擔年限，即使全面舉債也難以支應基捷的分擔款。