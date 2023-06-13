中市刑大13日舉辦警察節餐會，菜名超考究，圖為「真相大白白灼蝦」。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

6月15日是警察節，台中市刑大今天提前舉辦警察節慰勞餐會，菜色、菜名既創意又考究，讓人會心大笑，有『「櫻」定破案櫻桃「鴨」』、『水落石出「檸檬魚」』、『真相大白「白灼蝦」』等。刑大隊大隊長林明佐致詞表示，不僅慶祝警察節，更為感恩同仁對治安的付出與貢獻，他強調，「食量等於工作量」，請「刑事伯」、「刑事姨」們吃了再上！

台中市警察局刑事警察大隊提早今天中午舉辦警察節慰勞餐會，有200多人參加。林明佐感性地致詞表示，伴隨民主化發展，各界對治安期待更勝以往，同仁要投入、付出更多才能達成任務，這不是一件容易勝任的工作，更是困難的挑戰，刑事警察工作非常辛苦，希望透過餐會來表達慰勞及感謝。

「食量等於工作量！」林明佐話鋒一轉說，希望同仁好好享受『「櫻」定破案櫻桃「鴨」』、『績效長「紅」酒燉牛肉』、『水落石出「檸檬魚」』、『真相大白「白灼蝦」』和『「滿載而歸」南瓜炒飯』，他一口氣介紹各象徵吉祥的菜名，與會員警會心大笑、響起熱烈掌聲。

林明佐強調，今年開始實施新的勤務制度減少勤務時數，希望能保障警察健康，當然理想和現實總是有落差，他一定會反映一線勤務困難， 因大家的付出和表現，警勤加給和薪水都有所調整，他和同仁在今年警察節也一起收到這份禮物，這是對警察工作肯定，期許「刑事伯」、「刑事姨」們充電之後，再出發。