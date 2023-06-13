嘉義市慶祝警察節，包場看電影、聽音樂、捐血、喝咖啡，還頒獎表揚60名員警、69名協勤民力共129人，其中全國模範警察戴志宏期勉新世代警察勇於查辦組織犯罪，對治安很重要；市長黃敏惠也表示，蟬聯5星市長，城市安全是很重要的環節。

嘉義市警察局今天舉辦慶祝615警察節活動，市長黃敏惠頒獎表揚戴志宏小隊長、資深績優員警、績優協勤民力及志工，感謝及稱許警察局長陳炯旭帶領警察同仁做好治安維護，讓民眾在安全城市安心生活工作。

嘉義市長黃敏惠稱許及感謝警察局長陳炯旭帶領警察同仁維護城市治安。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，國家、城市的安全是讓人民能安居樂業的底氣，警察依法執法，執行公權力才能維護社會的公平正義，但執法、實現公權力並不容易，警察是在扮演比老天爺更困難的角色，民眾安全生活的背後是很多警察及警眷的辛勞付出。

嘉義市警察節慶祝表揚活動，市長黃敏惠及各界人士出席同慶。（廖素慧攝）

黃敏惠表示，今年蟬聯《遠見雜誌》5星市長，是大家共同的榮耀，也要感謝警察同仁共同努力打造安全進步的城市，讓人民能安居樂業。

嘉義市全國模範警察戴志宏小隊長。（廖素慧攝）

全國模範警察戴志宏從警32年，歷經警員、偵查佐、小隊長等職務，屢次偵破地下匯兌集團、詐騙集團、販毒集團、檢肅治平對象。

嘉義市長黃敏惠表揚全國模範警察戴志宏小隊長。（廖素慧攝）

戴志宏說，偵辦組織犯罪要先做好被害人的心理建設，還有突破組織犯罪破口有高風險、功獎相對少、團隊合作、政治因素等考量，年輕世代員警較不感興趣，但組織犯罪對治安非常重要，希望有更多年輕同仁一起努力。