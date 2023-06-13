嘉義市慶祝警察節，包場看電影、聽音樂、捐血、喝咖啡，還頒獎表揚60名員警、69名協勤民力共129人，其中全國模範警察戴志宏期勉新世代警察勇於查辦組織犯罪，對治安很重要；市長黃敏惠也表示，蟬聯5星市長，城市安全是很重要的環節。
嘉義市警察局今天舉辦慶祝615警察節活動，市長黃敏惠頒獎表揚戴志宏小隊長、資深績優員警、績優協勤民力及志工，感謝及稱許警察局長陳炯旭帶領警察同仁做好治安維護，讓民眾在安全城市安心生活工作。
黃敏惠表示，國家、城市的安全是讓人民能安居樂業的底氣，警察依法執法，執行公權力才能維護社會的公平正義，但執法、實現公權力並不容易，警察是在扮演比老天爺更困難的角色，民眾安全生活的背後是很多警察及警眷的辛勞付出。
黃敏惠表示，今年蟬聯《遠見雜誌》5星市長，是大家共同的榮耀，也要感謝警察同仁共同努力打造安全進步的城市，讓人民能安居樂業。
全國模範警察戴志宏從警32年，歷經警員、偵查佐、小隊長等職務，屢次偵破地下匯兌集團、詐騙集團、販毒集團、檢肅治平對象。
戴志宏說，偵辦組織犯罪要先做好被害人的心理建設，還有突破組織犯罪破口有高風險、功獎相對少、團隊合作、政治因素等考量，年輕世代員警較不感興趣，但組織犯罪對治安非常重要，希望有更多年輕同仁一起努力。
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