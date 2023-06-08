恆生科技股指數下挫1.33%，金蝶國際跌3.3%，跌幅最大。攜程集團首季轉盈，股價上漲3.6%，表現最佳。

受隔夜油價反彈激勁，今日除息的中海油目前漲1.7%，中石油漲1.3%。

大陸地產股集體走高，龍湖漲3.0%，稍早前一度飆漲逾6%。碧桂園漲近4%，合景泰富漲7.3%，北京北辰漲8.5%。

隔夜紐約期金價格跌逾1%並創下近兩周新低，紫金、招金、山東黃金、中國黃金全面下跌。

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