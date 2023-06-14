入住福容福隆店可加購各式水上活動，包括體驗SUP、獨木舟、雙體帆船、衝浪及趴板。(福容大飯店提供)

福容花蓮店推出「粽星雲集」一系列端午節活動，福容盃龍舟賽的贏家能免費吃晚餐。(福容大飯店提供)

「喜歡」西餐廳最新推的5款豪華Brunch，包括牛肉花生培根漢堡、碳烤舒肥雞胸佐時蔬、極品海鮮藜麥粥、大地紅燒牛肉麵、綜合野菌義大利麵。(北投大地酒店提供)

「喜歡」西餐廳最新研發出的5款豪華Brunch，其中「極品海鮮藜麥粥」料豐味美，營養滿點。(北投大地酒店提供)

「初夏三重奏」住宿專案，提供純住宿不含餐飲，最低2999元起即可入住4人雅緻家庭房。(義大皇家酒店提供)

一家4口入住家庭房含自助式早餐4客、義大遊樂世界門票4張，全包式套裝內容4999元。(義大皇家酒店提供)

端午連假即將來臨，也代表著時序正式步入高溫的夏季，全台各地的飯店趕在暑假前，紛紛釋出住房方案，超前部署夏季旅遊商機。北台灣的福容福隆店入住指定客房可免費欣賞迪士尼的黃金沙雕。義大皇家酒店則推出「初夏三重奏」住宿專案，最殺優惠每人免花千元即可入住星級飯店。

福容福隆雙人住房 免費看迪士尼沙雕藝術

福容福隆店推出「來福隆FUN連假」住宿優惠，雙人入住精緻和洋客房加贈星級海洋晚餐饗宴，一晚8999元起，入住還可獲贈2023福隆國際沙雕藝術季「迪士尼百年慶典」免費入場資格，欣賞迪士尼經典角色的黃金沙雕；也可加價報名體驗水上活動，像是SUP、獨木舟等經典款活動，今年新增雙體帆船、衝浪、趴板，讓民眾體驗清涼夏天。

福容花蓮「粽星雲集」龍舟賽贏家晚餐免費

福容花蓮店在6月22至23日推出「粽星雲集」一系列端午節活動，活動期間以官網、APP、電話預訂入住，每房加贈100元籌碼。除了端午節當天有立蛋挑戰，活動期間兩天皆有套粽有禮、休閒百家樂、流體熊DIY以及福容盃龍舟賽，龍舟賽贏家還能免費吃晚餐。6月30日前入住加贈設施體驗券，贈禮總價值超過6000元。

入住大地睡到自然醒 5款早午餐滿足味蕾

大地酒店則推出「涼夏舒眠住房專案」，即日起至8月底前，憑專案入住可享一泊一食，晚間更提供Happy Hour 2小時無限暢飲，讓旅客盡情度過開心又愜意的美好夜晚。睡到自然醒之後，專案再附贈「喜歡」西餐廳最新研發出的牛肉花生培根漢堡、極品海鮮藜麥粥、大地紅燒牛肉麵等5款豪華Brunch，翌日早上10點30分至下午2點皆可選擇享用。

Brunch內容除了主菜外，還提供每人1杯嚴選氣泡酒、手工麵包、木盆生菜溫沙拉、主廚特製甜點及飲料，一路飽到晚餐都沒問題。即使沒有住宿，想吃的民眾也可直接在指定時間內選擇Brunch的餐點，每位售價880元加1成。

住義大皇家每人免千元 端午連假延後退房

夏季來臨，不少人喜歡到高雄旅遊，享受南台灣的萬里晴空和徐徐海風。6月30日前，義大皇家酒店為各類族群量身打造，祭出「初夏三重奏」住宿專案，提供純住宿不含餐飲、一泊一食、一泊一食加贈義大遊樂世界門票的3種方案，最低2999元起即可入住4人雅緻家庭房。

「初夏三重奏」住宿專案，第一類適合出去玩只想好好休息，輕鬆享受睡到自然醒的旅客，入住雅緻家庭房不含早餐專案價2999元起，4人同行每人800元有找。第二類一泊一食，適合想品嚐自助式早餐的客人，可享受主廚特製經典早餐，中西式通通滿足，此方案入住雅緻家庭房一晚並含自助式早餐2客售價3999元起。第三類則是暢遊義大世界超值方案，一家4口入住雅緻家庭房含自助式早餐4客（2大2小），再加贈義大遊樂世界門票4張（2大2小），全包式套裝內容4999元，全家可暢遊義大世界。

若在端午連假住房還可享好康加碼優惠，連假首日6月22日可提前至早上11點進房，而在6月24日退房的住客，則可延遲至下午3點退房，讓旅客盡情享受端午連假。此專案周六需加價1000元，端午連假需加價1500元，日限10間。