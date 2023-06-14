中華電研究院無線通信研究所所長陳瓊璋今日於「邁向6G之路」演講，他表示，6G將把訊息的連接溝通推升至另一層次，從人與人、人與物的溝通，進一步扮演物理世界與虛擬世界之間的連結，並具有感測跟智能交互的能力。為了達成這個目標，網路的開放性、雲原生技術的敏捷性、以及全光網路的傳輸支撐等都是6G不可或缺的重要支柱，中華電信將和3GPP以及來自其他不同行業、領域的專家攜手共同擘劃邁進6G。

面對通訊技術的快速演進，中華電深知參與國際標準組織的重要性，過去於3GPP會議中，除攜手國內產學研界逐步強化台灣在行動通訊產業的影響力外，更以深厚的技術研發能量對該公司之頻率載波聚合(Carrier Aggregation, CA)需求提出技術貢獻(Contribution)文件，並領導完成標準制定，再搭配紮實的網路建設，為客戶提供更好的服務體驗。

除了參與3GPP技術標準組織外，中華電亦是NGMN (Next Generation Mobile Networks Alliance)國際組織會員並擔任董事，與國際主要電信業者共同對下一代行動通訊網路的發展提出需求，導引技術標準之制定及產品開發能符合業者期待並滿足用戶需求；同時，中華電也是IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)國際組織的會員並擔任董事，推動全光網路以實現低能耗、高容量及低延遲之下世代通訊網路願景。