加拿大央行周三宣布升息25個基點（1碼），將其基準利率調升至4.75%，創下22年新高，此決議令市場大感意外。

分析師和經濟學家此前普遍預期加拿大央行此次會議仍將按兵不動，但現在立即調整了利率預測，認為該央行下個月將再度升息，以緩解過熱的經濟和居高不下的通膨。

加拿大央行在今年1月升息1碼後，自3月起連續兩次會議維持利率不變，以觀察先前激進升息的效果。

該央行周三表示，由於消費者對商品和服務的需求強勁以及房市回溫，加拿大經濟過熱以致於通膨率無法回落至2%目標。

但加拿大的情況並非特例，事實上，包括聯準會在內等其他央行此時也有可能被迫將利率進一步推升至更具限制性的水準。

加拿大央行前顧問、富達（Fidelity Investments）投資組合經理David Wolf表示，通常加拿大發生的事，美國沒有人會關心，但這一次我認為人們收到的訊息是：也許所有這些央行並沒有如人們所想的那樣接近於完成升息任務。

加拿大央行重啟升息搣動債市，通常與利率預期同步的美國兩年期公債殖利率周三尾盤升至4.5521%，盤中最高站上4.6%，美國10年期指標公債殖利率亦升至3.7933%，盤中一度大漲13.9個基點，報3.7991%。加拿大兩年期債息亦創下2007年來新高。

加拿大央行的利率決議並沒有提供太多前瞻性的指引，或許意味著央行官員們在「不確定借貸成本最終會落在哪裡」的情況下，又跳回了升息模式。

儘管一些經濟學家對於加拿大央行總裁Tiff Macklem的當機立斷表示讚賞，但突然重啟升息也形同默認該央行當初暫停升息為時過早。

在彭博調查中第一位預測加拿大本周將升息的花旗分析師Veronica Clark表示，加拿大央行確實暫停升息了，他們等著看數據會如何，他們預期經濟活動和通膨會放緩，結果卻不是這樣。因為退居場邊觀望，該央行也讓加拿大的房市找到了底部並開始反彈。這對聯準會暫停升息來說也有些警示作用。

BMO Global Asset Management固定收益和貨幣市場部門主管Earl Davis表示，本周澳洲和加拿大央行都讓人意外，這會是「礦坑裡的金絲雀」（canary in the coal mine）嗎？美國市場正開始意識到聯準會也有可能「出人意表」。