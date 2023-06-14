市場普遍預期聯準會將在周三宣布維持利率不變，為去年展開自 1980年代以來最激進的緊縮周期後，該央行首次暫停升息步伐。

但幾位財務長表示，如果聯準會希望避免經濟的惡運到來，那麼只是將利率維持在5%水準、然後在7月再次升息，這樣的做法是不夠的。

這樣的看法符合CNBC所做的最新聯準會利率動向調查，該調查發現，雖然市場認為7月升息的可能性為68%，但有63%的受訪者認為7月可能繼續維持利率不變，並認為聯準會已經處於其升息周期的尾聲。

受訪的企業財務長表示，從消費者需求到信貸實力，情況已經惡化到足以讓他們相信經濟將出現更加顯著的滯後效應，儘管他們也承認勞動力市場仍然緊俏，聯準會可能繼續升息以抑制通膨並推升失業率。

一名製造業的財務長表示，雖然他還沒有看到經濟衰退的跡象，但他相信如果聯準會繼續升息，「他們將把我們推向經濟衰退，應該會在第四季」。他預期聯準會在本次會議跳過一次升息後會繼續升息，「此舉主要是為了安撫華爾街，而非影響通膨，他們將繼續升息」。