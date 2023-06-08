威剛進一步指出，近期DRAM現貨價低點已出現，未來價格再下探空間相當有限，公司5月DRAM出貨量也較4月升溫，預期第三季DRAM合約價將跟隨現貨價腳步落底，整體DRAM市況可望由谷底回升。此外，公司也認為NAND Flash原廠面臨庫存壓力將加速NAND Flash落底，預估不僅下半年合約價跌幅將大幅收斂，在今年第四季之前就有機會看見價格築底完成。

展望後續DRAM與NAND Flash市況漸入佳境，威剛看好下半年公司營收將逐步增長，同時，在工控、電競與電動三輪車等高毛利率的新事業挹注及產品組合優化下，公司下半年整體表現也將明顯優於上半年，營運績效可望逐季推升。

分析威剛5月營收結構，DRAM占整體營收比重為43.56%，SSD產品貢獻30.94%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比25.5%。今年前5月，DRAM產品占比44.46%，SSD為31.92%，記憶卡、隨身碟與其他產品23.62%。

威剛上周股東會，承認111年度下半年每股配息2元，111年度共配息2元，並於6月27日除息，8月2日發放現金股利。以周四收盤價84.3元計算，威剛現金殖利率2.37%。