生產知名飲品蘋菓西打的大西洋飲料公司先前爆出飲料內有不明白色沉澱物，後經檢驗驗出黴菌酵母菌，豈料又被員工爆料積欠5月份薪水。對此桃園市勞檢處證實，約有70至80位員工遭積欠5月份的薪水，這周將發出陳述意見書，請公司說明欠薪緣由，若無故欠薪將依法開罰2萬至100萬元罰鍰。

蘋菓西打平鎮廠因生產的飲料內有不明白色沉澱物，又被檢出黴菌酵母菌，遭桃園市衛生局下令停工改善，幾乎全廠停工，生產線全喊卡，衛生局表示目前該公司尚未申請復工，沒想到近期又被員工控訴5月份的薪水積欠至今未入帳。

勞檢處回應，12日前往稽查屬實，約有70至80名員工受影響，這周會寄出陳述意見書請業者說明欠薪理由，若無故欠薪，將以違反《勞基法》第22條第2項裁處2萬至100萬元罰鍰，後續會考量公司規模大小、違法頻率進行裁處，目前初步調查該公司近3年並沒有欠薪狀況。