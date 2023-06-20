中央落實代理教師全聘期，最先喊出政見並於上任馬上落實的桃園市長張善政樂見中央從善如流，很高興有全國有一致化的作法，也證明好的事情就是該下去做，「不是會不會做 而是能不能做！」

張善政說，上任以後就非常積極推動代理教師全聘期的政策，也非常高興看到許多縣市跟進，表示這個政策真的很有需要。

張善政說，代理教師的權益長期被大家所忽視，這次中央能夠看到地方紛紛響應也來跟進政策，非常高興看到中央從善如流，讓全國有一致化的作法，他也認為，這件事證明好的事情就是該下去做，不是會不會做 而是能不能做的問題。