2023台北國際食品展於今（14）日登場，今年高雄優質水產加工業者及漁會等共有30家北上參展，主打在地雄青的海味商品。高雄市海洋局也北上為業者加油，希望為期4天的台北食品展，高雄業者訂單爆量，讓更多民眾品嘗更鱻味的高雄在地水產品。

海洋局表示，隨著疫情解封，各式展場活動開始熱絡復甦，為讓民眾更了解台灣水產品，首推掛有高雄海味品牌的高雄優質水產品。此次海洋局輔導養殖青年參展，有魚社長推出「龍虎石斑魚系列商品」、鱸好家「膠原蛋白冰淇淋及舒肥鱸魚」、新港社合「龍膽膠原淬」，還有梓官區漁會多項生鮮水產品及新研發品項「鱸魚製作的休閒食品-鱸薯叔」。

海洋局主祕薛博元也應邀至行政院農業委員會「台灣館」參與高餐藍帶學院法國主廚料理秀，一道「香煎龍膽石斑佐咖喱扁豆與香料鳳梨沾醬」，食材採用國產精選石斑魚，以當季新鮮水果鳳梨，結合咖喱扁豆所特調沾醬，經過法國主廚巧手勾勒出石斑魚料理的口感層次及變化，讓台灣特色農漁產品完美結合，令人食指大動。

2023台北國際食品展14日起登場，高雄30家業者北上參加。（海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

海洋局長張漢雄指出，近年來海洋局積極輔導高雄在地的養殖漁民及水產加工業者，對於水產品從產地到餐桌過程中，透過產銷履歷、生產溯源及清真認證等層層食安嚴格把關，形塑優良品牌，就是要讓民眾買得放心，吃得安心。