新北市幼兒園餵藥案延燒，學童體內檢測出苯巴比妥，然而巴比妥類藥物屬於三級管制藥品 ，至今仍末查明藥物來源，民眾黨團今召開記者會直言，學童的人身安全與健康權益，淪為藍線鬥爭的工具，呼籲中央及地方合力清查藥品來源、加強稽查管制藥品並適度公開偵辦進度，同時也應完善法規制度，加強對學童的保護和監督。

民眾黨立委邱臣遠指出，無論是事前預防、事中調查、事後處置等，地方與中央政府各有權責，但都末能善盡，巴比妥類藥物是第三級管制藥品及三級毒品，若正規管道管制藥品未出現異常、就可能來自非法交易，當務之急就是清查來源，相關單位應主動公開行政調查紀錄，讓大眾檢視是否有疏失。

立委賴香伶直言，侯市長關鍵時刻的不作為與缺乏反應能力，是對政務的失職，也是對市民權益的漠視，顯示他更關心總統大選而非市政，近期除了幼兒園不當餵藥，還發生中和弱勢家庭3死，以及青少年持槍掃射事件，市府更屢被揭露行政延宕、未及時處置等問題，侯市長的「好好做事情」，實際上已螺絲掉滿地。

新北市議員陳世軒表示，侯市府之所以遭到巨大的輿論壓力，是因為侯市長並未第一時間站上第一線開記者會，而是選擇參加北北基桃月票記者會，與市府相關局處索資及詢問資訊時，局處間相互踢皮球，呼籲請新北市政府盡速對外說明如何預防類似情形再度發生。

民眾黨團認為，無論是事前預防、事中調查和事後處置，中央及地方都還能做更多，不該不思檢討、互踢皮球，相關單位應儘早查出巴比妥類藥物的來源及流向，主動公開行政調查紀錄，讓家長安心，也呼籲勤跑選舉行程的侯友宜市長，以市政為優先，更要以孩子的權益為重。