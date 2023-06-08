子公司銀行成為獲利撐盤要角，5月稅後純益30.51億元、前五月賺171.5億元。中信金控表示，5月份稅後獲利穩健成長，其中子公司中信銀行因存放款業務動能持續成長，使得淨利息收入增加，手續費亦因財富管理業務的挹注而較4月份成長，累計今年前五月淨利息收入成長13％、前五月手收也比去年同期成長8％。

另一方面，子公司台灣人壽也開始轉虧為盈，5月稅後純益達4.13億元、前五月稅後純益1.67億元。中信金指出，台壽單月稅前虧損1.75億元、稅後純益4.13億元，主要原因有二項，一是在台股大幅上漲6.4％的帶動下，處分股票獲利，二是因為國外退稅款的挹注，在投資海外有價證券有約3億元的退稅款、另外溢繳的所得稅也在本月匯入，就保費收入來看，5月FYP53億比四月多一倍、但仍比去年同期衰退，預計今年六月後有股利的挹注，獲利才會明顯增加。

整體來說，前五月與去年同期相比，除了存放款基盤成長及利差擴大外，另因財富管理業績回溫及信用卡消費金額增加，使銀行稅後獲利達171.5億元、年成長35％；保險業務受到去年初處分利得基期較高及今年度避險成本上升的影響，獲利較去年同期衰退。