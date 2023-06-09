一名女網友在事業不順時遇到心儀對象，對方溫柔體貼、幽默、有內涵且大方，沒想到在她懷孕6個月時發現男友竟然已經結婚，「身分證配偶欄寫上了其他女生的名字」，男友表示願意離婚，她求助「我該接受嗎？那樣我不就成了破壞別人婚姻的小三。」許多網友都勸她別接受，「知道他那麼爛，幹嘛傻傻的還把婚姻賠進去？」

這名女網友在Dcard發文指出，當初在事業不順又和家裡鬧翻時遇到現在的男友，對方幾句甜言蜜語就讓她暈船，她讚男友溫柔體貼、幽默、有內涵又大方，簡直是個完美男友。

現在懷孕6個月的原PO驚覺男友已經結婚了，「對方身分證配偶欄寫著其他女生的姓名，男友早就有了妻子，我到底該怎麼辦？」她說自己沒有經濟能力獨自養小孩，男友則表示願意離婚和她在一起，並送她一台車當作補償，「我該接受嗎？那樣我不就成了破壞別人婚姻的小三了，但不接受的話小孩該怎麼辦？」

有網友預言接下來的發展，「男友邊騙邊拖，小孩出生後只能依靠男友救濟，不知不覺小孩就2、3歲了，也慢慢適應了當二奶的生活，雖然爾偶還是會吵吵鬧鬧，但他就會告訴妳，在妳懷孕時他就坦白了，是妳自己要生下來的」、「男生可以離婚跟妳結婚，就可以跟妳離婚再跟別的女人結婚，是我的話不會接受。」

也有網友直言「叫他每個月至少3萬撫養費就好了啦，知道他那麼爛，幹嘛傻傻的還把婚姻賠進去」、「叫他錢拿來比較實際，但不要接受垃圾」、「不管妳接不接受，對方妻子知道這個小孩存在就可以把妳告上法院，妳應該想的是怎麼獨自撫養這個小孩，男方能提出什麼經濟條件。」