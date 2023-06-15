57歲已婚藝人許傑輝深陷性騷擾疑雲，遭至少6人指控行為不當，今（15日）宣布「退出演藝事業，停止所有公開活動」，震撼外界。許傑輝與小18歲的大提琴老師陳宛君結婚13年，曾與一位正妹合照，當時陳宛君出聲警告，嚇得許傑輝趕緊放開手，不難看出相當尊重老婆。

許傑輝9年前在臉書上傳與一位正妹的同框照，還原當時拍照的經過，正當他的右手要搭上女方的肩膀時，負責掌鏡的老婆「嗯～」一聲警告，許傑輝連忙放開手，呈現「漂浮搭肩」，完全沒碰到女方的身體，許傑輝開玩笑地說：「還好我反應快，不然很可能今天只有左手可以跟我回家！」

當時不少網友都留言表示：「我相信你的堅持～不然花邊新聞就會一堆囉」、「魔羯座！總是一路走來始終如一」、「這妹子好漂亮阿～保持距離是對的。」如今許傑輝遭多人指控性騷擾，緊急退出演藝圈，停止所有的公開活動，更強調「深自反省，誠心道歉」，與過往尊重老婆的一面截然不同。

許傑輝和陳宛君結婚13年未生子，夫妻倆曾上節目《沈春華LIFE秀》，侃侃而談婚姻生活，許傑輝坦言結婚以來從未吵過架，所有不愉快都是來自周遭的壓力，讚美老婆個性成熟、懂事又好溝通，陳宛君也誇獎許傑輝私下個性滿沉穩，做事非常謹慎、小心，與螢光幕的形象完全不同，且非常疼愛她。許傑輝爆出多起性騷擾醜聞後，決定放棄經營33年演藝事業，宣布引退，而他13年的婚姻想必也備受考驗，動向令人好奇。

許傑輝因沾性騷醜聞，倉促地離開演藝圈，13年婚姻也備受考驗。（圖／中時資料照）

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