已婚男星許傑輝深陷性騷擾疑雲，截稿前已被至少6人控訴行為不當，稍早發聲明，宣布「退出演藝事業，停止所有公開活動」。今凌晨中信兄弟啦啦隊員短今（胡馨儀）控訴曾遭「許導演」帶進小房間摸胸後，自稱是受害者之一的女星黃云歆，揪出許傑輝的回應破綻打臉，「等於是承認了，他有講。」

黃云歆14日在臉書踢爆10年前許傑輝執導舞台劇《台灣舞孃》時，要求她「乳夾巧克力」、繳交「性感作業」呈現性感的樣子給他看，讓黃云歆有被冒犯的感覺，好在當時小嫻察覺異樣，出手相救。面對指控，許傑輝向《中國時報》回應，當時身為《台灣舞孃》導演，責任就是把劇導好，覺得哪個環節做得不夠好，或有人跳得不夠性感、跟不上進度、達不到標準，當然只能鼓勵、舉例、或親自演示給她們看。當年排戲跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，但真的沒有雜念，如果對方覺得不妥，應該還有監製可以去反應。

黃云歆事件發酵後，短今除了轉發，也在限時動態揭發「許導演」的惡行，當年被對方騙去小房間試鏡，換上馬甲後慘遭摸胸，事後還收到要求她傳性感的自拍照的訊息，聲稱是表演的訓練。

黃云歆今（15日）轉發短今的貼文，心疼地喊話：「短今辛苦了，謝謝妳還是勇敢地說出來了！」也截下《中國時報》的報導內容，特別用紅筆圈下雜念兩字，隔空問許傑輝：「摸短今胸部沒有雜念嗎？」接著表示許傑輝根本沒有反駁她的爆料文中的任何一點，「他說當年跟團員『講的那些話』或許太直白、嘴賤，也等於是承認了，他有講」，至於是否為直白、嘴賤的範疇，大家自由心證，但她想問許傑輝摸短今胸部，是鼓勵、舉例還是親自演示？也好奇他帶短今進小房間，「是因為她不夠性感、跟不上進度，還是達不到標準？」

接著，黃云歆轉發3位自稱受害者的控訴文，皆踢爆許傑輝涉及性騷，包括「毛手毛腳說奇怪的話」、「非教學狀態無預警戳女生屁眼，再以教學名義圓場」、「假裝教演戲實質性騷擾」，讓她心疼不已，向受害者溫情地喊話：「我知道還有很多人不敢說，不要怕，大家在前面等你們，不敢說也沒關係，至少你知道自己不是一個人。」

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