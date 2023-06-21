網紅「小紅老師」現身開記者會。（圖／羅永銘攝影）

網紅「小紅老師」今（21日）出面開記者會開戰NONO，揭發收到受害者的舉發內容，指控共有2女稱遭NONO性侵，他還問「是不是很大，妳有看過這麼大的嗎」，受害者還自責很對不起NONO的老婆朱海君，小紅老師氣憤說：「真的很可惡」。

小紅老師說，從她爆料後，收到大批相似經驗的網友回應，除了幕後工作人員，還有大學傳播系實習的妹妹，至於程度，最嚴重的是有人被NoNo拖到市民大道的殘障廁所發生關係無套中出。小紅老師轉述被害人說法，曾遭NONO強制性騷擾時，他還說：「只要沒射就不算」，更自豪問：「我是不是很大？妳有看過這麼大的嗎？」

因為沒有留下證據，讓受害者無法舉發，她透露當時NONO已經結婚，受害者還自責很對不起NONO的老婆朱海君，小紅老師氣憤說：「NONO您一句沒印象就想切割？人類總該為自己的行為負責的」。

小紅老師呼籲受害者要覺醒、勇敢站出來，希望不要有下一個「小紅老師」，至於有人質疑她想紅，小紅老師說，如果自己想要紅，第一時間就站出來開記者會了，不會等到今天。

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