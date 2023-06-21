「#MeToo」風波持續延燒，網紅小紅老師今（21）日開記者會控訴慘遭藝人NONO（陳宣裕）性騷擾、性侵，受害人數累積近20人。對此，NONO稍早發布聲明，將立即停止一切演藝工作並深刻反省，不過最後一行字卻寫著「NO NO」，讓許多網友不解為何多了莫名空格，狂猜「他否認啊，他說NO」。

NONO今日下午2時許在個人臉書粉專發文表示，「本人將從即刻起停止演藝工作，並誠心深刻反省，NO NO」。不過讓人不解的是，雖然NONO是陳宣裕的藝名，其粉絲團名稱也是使用「NONO」，聲明中卻多了一個空格，變成了「NO NO」，讓許多網友狂猜是不是別有用意。

網友在PTT八卦板以「NONO默認了」為題爆卦，底下留言熱議，「最後寫NO NO，是假的意思嗎」、「最後一句好嘲諷」、「NO NO？」、「到底是署名，還是不要不要？請樓下分析」、「他否認啊，他說NO」、「深刻反省NO NO，還是不反省？」、「這種文字態樣會深刻反省才有鬼」。

回顧今日小紅老師的記者會，她透露，已收到將近20名女子的指控訊息，有2名女子遭到NONO性侵，其中一名百貨公司櫃姐表示，2015年被NONO拖到無障礙廁所侵犯，「他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」；另一名女子則是2011年被NONO搭訕、要電話後假借送她回家，在車上強行侵入。除此之外，還有數位女子控訴遭到NONO指交。

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