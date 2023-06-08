台中「宮原眼科」是許多遊客朝聖景點，今年將進駐台南；日出集團在台中以「宮原眼科」、「第四信用合作社」等事業打響名號，未來台南門市將命名為「明治町冰淇淋」，許多網友都表示期待，「終於不用跑台中了」、「台南越來越猛！什麼都有」。

《台南式 Tainan Style》臉書粉專指出，日出集團在老屋處理方面很有一套，在更多老屋的台南，當然也不能例外，這次日出進駐台南，選中台南市的歷史建築「赤崁東街宿舍」，這棟已有超過百年歷史的建物，將搖身一變成為別具匠心的冰淇淋、伴手禮店。

粉專指出，該棟建築歷經日治及民國時期演變，在2016年被登錄為歷史建築，2019年展開修復工程，2022年完工，並將在今年打造成「明治町冰淇淋」。

許多網友都表示期待，「太棒了」、「超好吃！終於不用跑台中了，開心」、「台南越來越猛！什麼都有」、「我的愛店來台南了」、「以後在台南吃就好」；也有台南網友預言「這條巷子要塞爆了」、「新的排隊據點」。