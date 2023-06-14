許多人吃飯時為求方便都會選擇叫外送。一位女子表示，近日外送員送餐給她時，突然硬塞了一個紅包，結果她還來不及詢問，外送員就匆忙離開，讓她嚇得完全不敢打開，隔天還特地到宮廟求助。對此，有人分析可能是尋找冥婚對象的紅包，或是外送員為了把壞運勢過給她才送紅包。

原PO在Dcard發文表示，某天外送員送餐時，一臉恍惚的硬塞一個紅包給她說，「這是給你的紅包」，她還來不及多問外送員就離開了，嚇得她馬上把紅包拿到陽台放著，並通報外送平台請對方多加注意；原PO透露，收到紅包後她開始覺得頭暈，隔天一早就到宮廟求助化解，但結束行程後還是不敢打開紅包，「搖一搖聽聲音感覺是硬幣」，直呼以後不敢再點外送了。

對此，許多網友紛紛回應，「真實版《關於我和鬼變成家人的那件事》」、「投到功德箱裡面讓裡面的東西跟神明硬碰硬」、「去廟裡處理這個紅包」、「該去宮廟看廟公跟鬼魂battle了」、「第一個想法也是丟進功德箱」。

內行人則分析，「建議不要亂收和亂開，有聽過有人送紅包是為了找冥婚對象」、「可能是他在路上撿到的」、「感覺像過運耶，塞給客人也太缺德了吧…」；不過也有疑似接觸過同個外送員的客人說明，「那位外送員出車禍了，爬不了高樓層，他的介紹有寫說這個是樓層費，裡面就是2塊」。