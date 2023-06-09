新北市板橋區驚爆某私立幼兒園餵藥案已引起社會震撼，多名幼童體內甚至還被驗出三級毒品、管制藥品「巴比妥」，毒理專家招名威就在臉書PO文分析巴比妥的恐怖毒害，會對在發育中的孩子引發神經毒性，嚴重時會造成大腦發育不良，痛批坐牢賠錢都算便宜了這些壞人。

毒理專家招名威在臉書PO文痛批，搞半天這些孩子不是被安眠而是被麻醉！體內竟然有「巴比妥」殘留，真的太扯！這些人如果不想當老師，也沒有愛心，可以不要當，幹嘛要去傷害小朋友？「巴比妥」藥物是一種管制類麻醉藥，會對在發育中的孩子引發神經毒性，嚴重時會造成大腦發育不良，連智商都會受影響，成年人都已經不能亂用了，竟然還用在孩子身上。

招名威明確指出「巴比妥」的恐怖之處，這種藥在臨床上屬於中樞神經抑制劑，使用於治療嚴重癲癇、失眠、鎮靜、誘導麻醉等；使用過量最嚴重將導致呼吸中止，會產生依賴性、嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀。

招名威也說，「巴比妥」甚至具有成癮性，在國內已列為「第三級管制藥品」與「第三級毒品」，下藥的人是如何取得的？這些可憐的孩子們，怎麼有人心腸那麼狠毒，坐牢賠錢都便宜這些壞人了，可惡！

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