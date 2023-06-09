昨天國民黨總統參選人新北市長侯友宜市長以國民黨總統參選人的身分到政大演講，賴清德競選辦公室發言人陳世凱今點昨天學生提問的三題，希望侯市長好好回答，不要再閃閃躲躲。

昨天活動開始前，有許多同學針對新北幼兒園餵藥案，拿著舉牌聚集在入口處要求侯友宜道歉；陳世凱說，可見侯市長為了參選總統荒廢市政，已經引起諸多不滿；且侯市長在通篇的演講和學生的問答時，只有批評、空洞論述、多次答非所問，只講自己想講的，並將學生的提問推給時間不足「很難把議題講清楚」，甚至還讓學生要一再提問重覆的問題，讓在場學生和觀看直播的國人錯愕。

陳世凱說，既然侯友宜稱時間不足，無法一一敘述，他在這裡幫學生們重覆提問一次，希望侯市長好好回答，不要再閃閃躲躲。「核廢料要放在哪？」、「0到6歲國家養要增加什麼？」、「認同國民黨的九二共識嗎？」。

陳世凱反問，蔡英文總統的0到6歲國家養政策早已行之有年，從育兒津貼增加、擴增公共化托育，持續強化友善育兒環境，減輕父母負擔，請問侯市長想要增加什麼？財源又從哪裡來？