2024總統大選，最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以37.76％支持度居冠，民眾黨參選人柯文哲31.29％、國民黨參選人侯友宜21.87％，不過國民黨智庫執行長柯志恩透露，智庫做的民調顯示「侯友宜目前真的沒有輸柯文哲」。

《菱傳媒》昨（14）日公布的最新2024總統大選民調顯示，賴清德以37.76％的支持度奪得第一，柯文哲則以31.29％為第二，侯友宜21.87％成第三，侯對此表示，民調高低他都參考，也虛心看待這些事情，他不怕挑戰、不怕困難，堅定步伐凝聚所有向心，團結在一起，把台灣現在困境務實解決，「從不開空頭支票」，只要大家同心齊力，相信一定會贏。

柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》中提到，智庫會做一些政策性民調，民調後面也會加問會支持哪位總統參選人，但侯友宜目前真的沒有輸柯文哲。柯志恩認為，包括日前的《美麗島電子報》以及《菱傳媒》都是網路民調，只是做參考，但這很容易被拿來放大解讀，使藍營支持者情緒受到影響。

柯志恩表示，早就預測在六月甚至七月上半旬，經過那麼多社會事件等會導致侯友宜民調低，這是事實，但她認為，既然已經選定人選，就極力衝。柯志恩強調，若因為民調低就不敢講話，恐讓自己氣勢變弱，支持者就更不會支持，並重申「真的沒有那麼差」。