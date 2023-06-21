代表國民黨參選2024總統的新北市長侯友宜，近期支持度暫時落後，引發藍營憂心。對此，前立委沈富雄在政論節目上多次砲轟，侯友宜的表現「笨死了」，但國民黨立委賴士葆不同意沈的說法，兩人爆發激烈爭辯。

沈富雄昨（20）日在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜在台大的表現確實比在政大時好，但並沒有加分，就算他說的東西有一點道理，也無法拯救選情。沈富雄解釋，侯友宜在演講上提的居住正義、兩岸關係等議題的內容既不新奇，也無法讓大家看出他與民進黨的不同。

同台的賴士葆反駁，沈富雄不能以前把侯友宜捧上天、說侯是猛虎出閘，現在卻又臭罵他，賴認為，侯在台大的表現其實不錯，並沒有像沈說的那麼糟，沈則回嗆「你什麼意思？」他指出，侯現在真的讓很多人失望，一些意志動搖的人，甚至還跑去支持民眾黨總統參選人柯文哲了，這種狀況能看嗎？

沈富雄更直言，按照侯友宜現在的選法，就算國民黨其他縣市首長來助陣，大家都會軟腳。賴士葆則再次反駁，稱不會發生沈富雄所說的情況，他解釋，現在柯文哲的民調雖然很高，但到了選戰後期、看到藍綠幾萬起跳的造勢人數後，就會知道柯「是空的」。