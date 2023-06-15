2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座。而最近有一份最新的民調指出，對於2024總統大選「最不想」投給誰，有71％的民眾認為是「賴清德」、有24％的民眾認為是「侯友宜」、有6％的民眾認為是「柯文哲」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》13日對於「2024總統大選『最不想』投給誰？」進行了網路民調，截至14日23時，已有7萬人進行投票，有71％的民眾認為是「賴清德」、有24％的民眾認為是「侯友宜」、有6％的民眾認為是「柯文哲」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「聽了很多受訪民眾的意見，覺得大家主觀意識都很強烈，我認為要多多參考侯選人的政積政見前瞻指引，國際觀等」、「拜託大家不要讓政策再度陷入非藍即綠的陷阱裡，藍綠都有好的政見，不要為了比較各種亂開支票，我要一個面對現實的政府，不要一個只會講官話的政府」、「矛盾的是，大家都不想投賴，偏偏他的民調卻是遙遙領先」、「投現在政黨只是把國家推入更無藥可救的深淵」。