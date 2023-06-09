臺灣證券交易所、財團法人證券櫃檯買賣中心今(9)日舉行第9屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，共計1,662家上市櫃公司接受評鑑，台灣大哥大不僅由928家上市公司中脫穎而出，名列「公司治理評鑑」前5%，同時也是全台僅有的八家企業，連續9年挺進前5%佳績的企業之一，顯示台灣大在社會經濟環境變動、產業激烈競爭下，多年來仍持續以穩健公司治理，為利害關係人創造最大價值。

「公司治理評鑑」係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大構面共78項指標，綜合評量企業的公司治理情形。本屆總共有1,662家上市櫃公司接受評鑑，包括928家上市公司及734家上櫃公司；證交所表示，本屆公司治理評鑑進榜上市公司的前5%區間家數共46家，與第8屆相比，變動率為20%。

台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大在追求企業競爭力，為股東、員工等八大利害關係人創造最大回饋與價值的同時，將永續治理視為公司營運最高指導原則，因應社會與環境變動。台灣大不僅獨立董事超過全體董事席次一半，發揮董事多元職能，善盡監督之責外，更率先於2022年5月將「永續發展委員會」提升為董事會層級，由董事長及五位獨立董事擔任委員，與「薪酬委員會」、「審計委員會」、「風險管理委員會」及「資通訊暨個資隱私安全委員會」分庭抗禮，發揮最高治理精神；管理階層之永續業務推動，則由總經理召集各事業群最高主管每季召開永續發展工作小組會議，重大永續專案及議題均送永續發展委員會及董事會決議，目的即在擴大永續管理的深度、廣度與決心。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大在追求企業競爭力，為股東、員工等八大利害關係人創造最大回饋與價值的同時，將永續治理視為公司營運最高指導原則，因應社會與環境變動。（圖／台灣大哥大提供）

蔡明忠進一步指出，台灣大努力落實誠信透明的公司治理之外，遵循巴黎協定—加強聯合國氣候變遷綱要公約，致力節能減碳，繼2018年導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,以下簡稱TCFD)之後，在永續暨生態保育戰中，也呼籲各界重視物種滅絕的迫切性。台灣大將「保護生物多樣性，Biodiversity」視為永續發展的關鍵要素，於2022年制定「生物多樣性與零毀林宣言」，攜手關鍵價值鏈(包含一階供應商、非一階供應商)，實施集團層級之生物多樣性及零毀林保護措施；將2023年訂定為「生物多樣性元年」，與學研機構、保育單位或社區等利害關係人合作，減少破壞自然棲息地，遏止生物多樣性喪失。

台灣大透過積極減碳、提高綠電佔比，開發新型潔淨能源等三大方式，減緩地球生態系統面臨的沉重壓力。未來台灣大若順利合併台灣之星，將減少一套網路設備重複建置，再搭配智慧節能系統，預估每年節省1至 2 億度用電量。台灣大提高綠電占比，採取「自建電廠」及「外購綠電」雙軌並行，預估從2022年到2030年使用綠電、碳費、減碳等成本，總投入金額將超過100億元。

台灣大接軌國際永續趨勢，連續6年入選DJSI最高榮譽「世界指數」(DJSI World)位列全球電信業前3名，且3度獲CDP氣候變遷綜合評比最高等級「A」、連續9年入選證交所公司治理評鑑前5%，及連續4年獲供應商議合評等 (Supplier Engagement Rating)認可為全球領導企業。展望未來，台灣大推升台灣資通訊產業發展同時，將持續以國際級永續標準自我精進，推動永續責任、經濟成長雙軌前行，朝區域級科技電信集團邁進。