雲林縣斗六市徐姓老夫婦日前發生交通事故，因對理賠規定不熟悉，看見廣告名片可以代辦申請高額理賠金，主動打電話聯繫，沒想到掉入詐騙集團圈套，要求匯款72萬元代辦費，老夫婦至農會提領現金時，行員關懷提問發覺異常，通報斗六派出所警員到場共同攔阻，成功守護老夫婦的積蓄。

徐姓老夫婦至斗六市農會欲臨櫃提領72萬元現金，面對行員關懷詢問提領理由時面有難色，供稱兒子請他們幫忙提領該款項作為裝潢費用，行員見2人神情有異，認為可能是詐騙案件，立即通報斗六分局斗六派出所協助。

警員陳佳論、鄭永新、李卓君到場詢問細節，老夫婦卻一改原本說詞，聲稱因請他人協助辦理車禍理賠金，該款項要歸還代辦人員，警方深入追問，2人卻不知代辦者為何人、亦未曾碰面。

詐騙集團對於年紀較大的民眾，慣用廣告名片取信被害人。（斗六警分局提供／張朝欣雲林傳真）

警員查詢相關資料，發現廣告名片的電話已有遭通報前例，顯然為詐騙案件，立即與行員勸阻老夫婦並連繫家屬，其兒子接獲電話方知父母險遭詐騙，對於警方與行員共同守護父母親辛苦存下的積蓄表達感激。

警員表示，詐騙集團通常以網路、電話、簡訊誘騙民眾，但對於年紀較大的民眾，則慣用廣告名片，主要是老一輩人對於實體的名片較信任，認為有憑有據應不會騙人，殊不知詐騙集團早就針對各年齡層民眾研發出各種騙術，只要叫人匯款，就是詐騙。

斗六分局分局長黃念生指出，詐騙類型千百種，民眾看到不明廣告或訊息務必要謹慎查證，切勿輕信不明人士，更不要貿然匯款，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話，守護自身荷包。