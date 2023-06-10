新北市私立幼兒園爆發疑似餵藥案，民進黨主席暨總統參選人賴清德今出席桃園市信賴台灣之友會成立大會時表示，該幼兒園餵食孩子巴比妥、苯二氮平類這2類藥物，都是中樞神經抑制劑，若沒經醫師處方使用，易出現副作用，稍不慎就會失去性命，對孩子未來有非常大影響，籲新北市府組成醫療小組長期追蹤，給予必要治療與協助。

賴清德表示，幼兒園家長4月中反映，新北市府5月中才有初步動作，至6月才被披露在媒體上，根據報導說幼兒園餵食孩子的藥物有2種，包括巴比妥、苯二氮平類，都是中樞神經抑制劑，主要用於鎮靜、安眠、抗焦慮和癲癇患者，若沒有經醫師處方，根據病患的年紀、體重、病情現況與身體狀況、有無肝臟與腎臟問題就使用，很容易出現副作用。

賴指出，尤其是巴比妥，稍微不慎就會抑制呼吸中樞，病患就會失去寶貴性命，這類型的抑制劑，餵食給這麼小的孩子們，餵食者並非醫護人員，也沒根據醫療情況使用，對孩子的未來有相當大的影響，且現在已經有戒斷症狀出現，表示餵藥情形不是一兩天的事，也影響不只一兩人。

賴清德說，他站在醫師立場，盼新北市府組成醫療小組，慎重照顧這些孩子，成員一定要有小兒神經科醫師、兒少精神科醫師，以及其他必要領域專業人員，進行長期追蹤，給予必要的治療和協助，否則他擔心會有後遺症出現，中央給予許多資源照顧孩子，盼各界珍惜，發揮愛心照顧國家未來的主人翁。