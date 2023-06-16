針對幼兒園疑似餵藥案，桃園市長張善政15日宣布針對設籍桃園的6歲以下孩童提供免費檢驗，有網友在張善政臉書留言，希望在保護幼兒的同時，不要忽略幼兒園老師的感受。沒想到，張善政隨後在臉書回覆，幼兒安全成長以及讓幼教幼托人員有尊嚴，這兩者同樣重要，自己能夠體會家長的憂心，也對絕大多數認真投入的幼托幼教人員，近期遭受的壓力與徬徨感同身受，「也因此，絕對毋枉毋縱，不會讓守法、盡心照顧孩子們的幼師受委屈！」

張善政這篇臉書在15日晚間留言，獲得多數網友肯定，認為免費檢驗的舉措讓家長安心不少。不過，這名網友在稍早逆風發文，喊話張善政在保護幼兒的同時，不要忽略幼兒園老師的感受。她提到，「雖然，老師們人數不多，但他們的聲音也應該被聽見。這樣全面檢驗，等於不信任全部的幼兒園教師，是否妥當？有否更好的做法？」

有網友在桃園市長張善政臉書留言，竟讓張善政回應。（摘自臉書）

對此，張善政隨後也在下方留言回覆。他指出，幼兒安全成長以及讓幼教幼托人員有尊嚴，這兩者同樣重要，唯有幼托幼教人員能夠受到尊重，才能讓老師們安心工作，照顧好孩子們，「我們不能讓這種擔心演變成對幼托幼教體系的不信任，這對絕大多數關愛孩子、盡心照顧的從業人員，並不合理。」

張善政解釋，市府的想法是，與其讓家長們擔心、揣測，甚至讓有心人士藉機製造惡意的流言、耳語傷害幼托幼教體系，不如由市政府提供有公信力的管道，「我們提出公費篩檢管制藥物的初衷是，除了讓家長安心，也希望幼教人員不必受外界質疑，甚至被流言傷害。」

張善政表示，如果家長有任何疑慮，可以直接帶孩子赴醫院檢驗，需要的時候，也會使用質譜儀檢測，一定會確保檢驗的過程符合科學，「這樣的過程，如果有查出害群之馬，我們也能很快的鎖定目標，保護孩子。不讓個別案例損害整個體系的聲譽。」

他強調，如果最後，在桃園檢驗的孩子們都沒有驗出負面的結果，也能還辛苦的幼師們一個公道，惡意的攻訐也自然會消失，這就是推出公費篩檢政策的立意，「我能夠體會家長們的憂心，也對絕大多數認真投入的幼托幼教人員，近期遭受的壓力與徬徨感同身受。我們支持幼教幼托人員，絕對毋枉毋縱，不會讓守法、盡心照顧孩子們的幼師受委屈！」

臉書留言意外釣出本尊回應，也讓這名網友直呼好驚訝，她強調自己只是一名家長，但是願意相信多數幼兒園老師的專業，家長也應該更理性看待這件事，也因此，自己反而心疼老師面臨的壓力與不信任，希望市府團隊可以看看不同看法，多一分思考。