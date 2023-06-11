去中心化的電子貨幣隨著網路時代的興起而生，如今虛擬貨幣投資者眾，特別是網路世代的年輕人們，早已習慣把虛擬貨幣投資當作理財的工具。國民黨立委李貴敏表示，FTX等的虛擬資產平台業者的風暴引發社會關注，該不該納管及如何納管的討論聲浪不斷，也成為網路上的熱門話題。她認為，納管虛擬資產是必要的。政府原本就不該只是個監督者，而更應具備輔導與整合的功能，應該拿出戰略高度，協助業者跨領域發展具有競爭優勢以及便捷的新形態服務。

李貴敏說，雖不少業者及投資人認為納管較有保障，但也有金融專家認為虛擬資產的快速崛起充滿爭議，其大起大落的特性，也導致各界對虛擬資產風險及可靠性有許多質疑；此外，行政官員也曾表達納管有礙虛擬資產發展等顧慮。但無論如何，在各方關注與催促下，金管會總算擔負起虛擬資產交易平台的重責大任，並公開宣稱將針對虛擬資產平台訂定9大原則，並依此要求業者自律規範。

「換言之，政府將維持指導但不會納管的作法」李貴敏表示，說穿了，產業遲遲沒有主管機關，有問題該找誰？於此同時，世界在進步，各國政府為在未來產業界打下根基，無不費盡心思，想要搶佔Web3.0先機，紛紛推出各式政策，並藉由完善的鼓勵及監管制度，提升其經濟與科技實力。

李貴敏指出，畢竟，唯有透過主管機關有效監理、輔導，監督業者合法經營，才能避免出現制度缺失而使民眾受騙或蒙受損失。業者出現問題不會求助無門，也才能促進產業健全發展。換言之，主管機關應該以開放、積極的態度為投資者把關，為民生利，而不該處處遏制虛擬資產產業的良性發展。

李貴敏說，就目前國際趨勢來看，由於虛擬資產的發展快速、相關金融商品的變化快速且樣態多元。因此，不論歐美或中國大陸，對於虛擬資產及相關技術的衝擊與因應早已嚴陣以待，除了中國大陸和美國早已積極投入相關產業外，就連日、韓、新加坡等國，也早已確定虛擬資產的納管及規劃。

李貴敏點出，以韓國為例，至少已提出11項與虛擬資產相關的法案、4項電子金融交易法修正案、2項特定金融資訊法修正案和1項關於設立金融服務的法案。日本則是在既有法規下，由執政的自民黨公開數位政策白皮書並呼籲「走向每個人都可以使用數位資產的時代」，還要求制定指導方針，以有利日本國內具有優勢內容的產業得以全速發展。

李貴敏說，至於香港、新加坡更是積極的爭奪虛擬資產基地、創新中心的龍頭地位。就此，香港政府已著手以前瞻思維引領創新；影響所及，目前全球最大虛擬貨幣交易所－幣安公司也計畫到香港設分公司。新加坡也早從2020年1月起，就允許在當地運營加密貨幣交易業務的公司，得以申請「數字支付代幣」牌照。此外，越南、印尼等國家也不乏就此提出了各項創新政策與作法。

李貴敏強調，政府現有單位已有能力可以納管虛擬資產，所以做就對了。反倒是其他各主要國家也沒有特別成立新單位來專門督導虛擬資產相關事宜。因此為免疊床架屋或組織無謂膨脹，應無必要另成立類似「虛擬資產局」等新單位來監管。

李貴敏坦言，台灣須立即正視新興科技帶動的新形態產業與金融樣貌，並參酌各國規範及我們的特色，設計適合台灣的制度規畫；不能掣肘產業發展，更不僅限於規範或管理業者自律等消極面而已，「時不我予，請行政單位務實以對，就別再推託卸責或找藉口塘塞了！」