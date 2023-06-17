考試院所屬國家文官學院今舉行「高階文官培訓飛躍方案112年訓練」大師學堂活動，首度邀請宏碁集團創辦人施振榮董事長及安碁資訊施宣輝董事長父子檔，分享企業領導經驗。計有近200位政府部門司、處長級以上高階文官參與，曾與宏碁集團合作開發「國際疫情資訊站」的疾管署長莊人祥也至現場共襄盛舉。

施振榮今天以「王道精神」暢談領導力及台灣願景，他表示，台灣資通訊能力在國際上已有一定基礎，呼籲政府應掌握未來趨勢，尤其在後疫情時代，資通訊與醫療的有效整合勢在必行，建議利用AI和其他多種新技術，如智慧交通、智慧醫療等新領域應用，提升為民服務品質，創造更多的公共價值。

至於政府必須面對哪些政策轉型？施振榮說，變革是必要的常態，對企業界來說，變革常常已經到了生死存亡地步，他也提出，過去經驗要想出與原本不同的重大變革，變革要靠TEAM，原則是溝通、溝通、再溝通。

他提到，現在首長就是要負起責任支持他們往前走，萬一出問題，也是政策要負責任，這個過程整個面對環境不同，可能有效性會慢慢調整。

施宣輝強調，資安防護刻不容緩，現在台灣資安人才仍非常缺乏，需要政府多加關切，與企業共同合作提供全方位資訊安全專業訓練及實務技術課程，並配合國家資通安全發展政策，以因應各產業資安人才的需求。

他表示，資安就是國安，在法規要求也很重要，駭客透過各種方法滲透，法規也要建立起來；他以歐美的為例，法規都是用懲罰性方式處罰，如違反個資法就罰，像是全年營收的2％，用這種懲罰性的方式，讓產業能一起合作，個資遺失可以罰到2000萬台幣，但在台灣日前有百貨公司個資外洩，才罰20萬，連防火牆都買不起，雖然企業可能會抱怨，但修法是必要的。

施宣輝也說，資安人員缺乏，每年政府撥下來要做資安的經費越來越少，而駭客手法複雜，資源投入越來越多，要相對應的方式。

談到台灣人力缺乏的問題，施振榮說，台灣半導體產業已經非常強勢，許多產業仍在發展，但台灣人力已不足，外勞、外籍生留台或國際人才等政策，如果不及早修正法令放寬，遲早會出現問題。