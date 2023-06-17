據俄羅斯新聞社與塔斯社報導，俄羅斯天然氣工業股份公司17日聲明，在聖彼得堡國際經濟論壇期間，俄氣公司與大陸中石油高層探討了遠東管線對中國大陸輸送天然氣問題。聲明高度評價年初以來，透過「西伯利亞力量」管線供氣的可靠性。雙方商議討論現有與未來專案戰略合作問題，聲明強調，根據雙方確定的時間表，天然氣管線設計工作仍在繼續。

報導稱，今年以來，俄羅斯每日經由「西伯利亞力量」管線交付大陸的天然氣量，經常超出俄氣的合約義務。

當地時間14至17日舉行的第26屆聖彼得堡國際經濟論壇，是俄羅斯年度經濟和商業盛會，有「俄羅斯達沃斯」之稱，論壇全會16日開幕，俄羅斯總統普丁依往例出席，席間透露，俄中貿易逾80％用盧布和人民幣結算，俄羅斯與中國、印度等國建立良好關係，而聲稱俄羅斯依賴中國的人，才早已陷入依賴中國。

俄媒報導，「西伯利亞力量」管線於2014年9月開建，全長約3000公里，管徑1420毫米，途經俄羅斯聯邦伊爾庫茨克州、薩哈共和國和阿莫爾州等3地，直抵中俄邊境布拉戈維申斯克（海蘭泡）市，與中俄東線天然氣管線共同構成中俄東線天然氣管線專案。從2019年起，俄羅斯開始通過「西伯利亞力量」管線向中國大陸提供天然氣，輸氣量逐年增長，約定最終達到每年380億立方米，合約期30年。

去年2月，俄氣宣布與大陸中石油簽署天然氣長期供應協議，經由遠東路線向大陸供應天然氣。在專案達到全部運力後，俄羅斯對大陸管線天然氣供應量將增加100億立方米，總量將達到480億立方米／年。

蒙古國總理奧雲額爾登去年7月稱，俄羅斯將在兩年內興建途經蒙古國、通往大陸的「西伯利亞力量-2」天然氣管線項目，並稱已完成可行性研究。

「西伯利亞力量-2」是將天然氣從西伯利亞送往中國大陸的第二個大型管線專案協議，外媒視為俄羅斯「將天然氣轉向」中國的重要訊號。起於亞瑪律半島、途徑蒙古國的大口徑管線，設計年輸氣量可達約500億立方米，略低於輸歐「北溪2號」的550億立方米。