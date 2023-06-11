新北市爆發幼兒園餵藥案震驚社會，參選立委的彰化縣議員鄭俊雄發文表示，讓孩子健康平安長大是父母長輩的心願，也是每個大人的責任，他認為台灣法律過度保護加害人，呼籲修法重懲虐童、性侵、重大犯罪及惡性累犯，甚至公開犯罪者名字，讓一般民眾可以防範。

「看了感同身受，非常心痛！」鄭俊雄表示，看到新北板橋區幼兒園老師疑似對幼兒餵食管制性藥物案件，真的很痛心，他可以想像這些家長得知自己的心肝寶貝「被餵藥」，一定相當心碎，若加害者和園方輕易交保，未來休業改名後再捲土重來賺黑心錢，如此不公不義，教被害幼童父母情何以堪。

他指出，國內正面臨嚴重的少子化衝擊，在此同時，政府卻無法給家長一個安心的育兒環境，執法單位也一再輕縱虐嬰、虐童者，家長怎麼放心讓孩子去上學？年輕人怎麼敢生小孩？

立委最重要的工作是修法和監督政府，他強調自己未來如果可以進到立法院，將要著力於修法嚴懲虐童者等重大犯罪者，希望能保護兒童、保護弱勢、保護一般民眾。

目前國內的法律是否過度保護加害者？彰化縣傅姓男子18年前因連續對女子犯下強制性交罪入獄服刑，出獄後除又多次犯下竊盜、偷窺等案件，去年10月才假釋，但今年他又二度翻牆進竹塘國中、二林商工女廁，意圖偷窺女學生如廁，被彰化地方法院依侵入建築物罪等判刑9月，可易科罰金，但上網公告的判決書中連傅男的姓都沒列出，僅以甲男代稱。

「假人權之名，行加害之實！」鄭俊雄認為，近年來法律過於保護加害者，但實際是，讓更多民眾陷於危險中，也會潛藏更多犯罪因子，不只性加害案件，許多詐騙案更猖狂，導致很多民眾傾家蕩產、痛不欲生，也都是過度保護犯罪加害者所致，有必要修法加重刑法，嚴徵惡性重大犯罪及累犯，才能保護廣大民眾。

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