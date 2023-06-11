2023佛光山惠中寺未來與希望29場系列講座，6月10日邁入第15場，禮請佛光山淨土基金會執行長慧知法師，以「經典教我的厚道學」為題，與大眾分享從佛法領悟到的厚道。法師幽默風趣，現場及線上同步聆聽共有7139人。

慧知法師從華嚴思想學習到平等對待。(圖/惠中寺提供)

慧知法師說，與厚道的人相處，如沐於夏日和風與山光水色中，讓人感到寧靜而溫暖。具有體育專長的慧知法師，舉了國際賽事上非常有名，讓他至今難忘的例子說明，2020東京奧運，女子羽球單打八強決賽中，戴姿穎迎戰泰國伊瑟濃，伊瑟濃輸了比賽後淚灑球場，隨後卻在IG上發了一張漫畫，為戴姿穎加油，希望她一路贏到最後。暖心的舉動顯示伊瑟濃除了勝負之欲，更心存仁厚，此舉堪稱是運動場上的厚道典範。

現場630位聽眾聆聽講座。(圖/惠中寺提供)

慧知法師也引用著有《巴黎聖母院》、《悲慘世界》的法國浪漫主義作家雨果名言，「這世上最遼闊的是大海，比大海更遼闊的是天空，比天空更遼闊的是人的胸懷。」來顯示做人的最高境界是厚道，厚道可以包容一切。

《六祖壇經》云：「見性是功，平等是德。」厚道的最高境界是一個人有德，能平等對待一切。從佛光山開山祖師星雲大師包容別人，感受對方的用心與誠意的言教身教中，慧知法師也學習到大師在二六時中如何實踐厚道，如何圓滿每一個當下。

慧知法師說，人間佛教就是人我之間的生活之道，是最好體證空性的地方。(圖/惠中寺提供)

至於要如何修煉厚道？慧知法師從《華嚴經》重重無盡、事理圓融、性空平等、自他兼濟四方面談起：一、了解宇宙間重重無盡的現象，進而珍惜因緣、創造因緣。二、於生活中實踐事理圓融，從緣起法看到事相的差異，進而達到事理無礙。三、建立性空平等的思想，了解世間沒有獨存與不變的事物與現象，以智慧解構世間的現象。四、在人我裡自他兼濟，改變以往只看到自己的思維模式，重新審視世間萬物。

法師說，人間佛教就是人我之間的生活之道，是最好體證空性的地方。希望大家能了解全方位緣起的世間，契入法界緣起，對己厚道，對人厚道，才是真正厚道的生命哲學。

佛光山中區總住持覺居法師 （左）與講師佛光山淨土基金會執行長慧知法師（右）合影。(圖/惠中寺提供)

佛光山豐原禪淨中心有3部遊覽車，法師與信徒共121位到場聆聽。國際佛光會中華總會台中東勢分會會長連秀麗表示，未能來到現場實體聆聽的會員，也在線上聆聽講座。他表示，非常感謝惠中寺舉辦系列講座，邀請各界菁英擔任講師，寶貴的生命分享，有時隻字片語就能得到啟發，因此對講座都有持續關注追蹤。

從台北搭高鐵特地南下聽講座的6歲小粉絲嚴琮翔，獻花給慧知法師。(圖/惠中寺提供)

講座現場還有一位非常特別的聽眾，特地從台北搭高鐵南下，年僅6歲的嚴琮翔，聽了慧知法師5月份在蘭陽別院的講座，學到「一即一切，一切即一。」知道慧知法師在惠中寺講座，即央求姑姑嚴秀美帶他前來。嚴秀美表示，雖然兒子就讀佛光大學，但他們是從大師圓寂之後，才開始注意佛光山各項消息，聽了多位法師的佛學講座也受益良多，一同前來的女兒徐子茵，第一次踏進佛光山的道場，也覺得十分歡喜。