每個人看待工作的態度不同，有些人只是為了一頓溫飽而努力掙錢，但也有人事業心極重，希望有朝一日能取得成就。《搜狐網》運勢專欄就點名4星座女野心勃勃，在職場上比誰都拚，有時候狠起來連自己都怕，不肯輕易服輸。

▍金牛座

金牛女的事業心很重，她們從來不怕出身低，遇到問題也會努力克服，就算剛開始表現不佳，她們也會一步一腳印的累積基本功，對於其他人避而遠之的苦差事，她們也不怕辛苦，甚至會自告奮勇攬下來做，一方面累積實力，另一方面向主管證明自己足夠努力，絕不輕易服輸。

▍獅子座

步入婚姻的女性很可能會因為生小孩而不得不暫離職場，或是選擇在家相夫教子，但獅子女並不願意被家庭綁住，變成只能向丈夫伸手要錢的女人，相反地，她們對自我要求極高，希望能憑藉自己的努力在職場上闖出一片天，並從中獲得成就感，藉此證明自己的表現比別人還要出色。

▍天蠍座

天蠍女心高氣傲，做什麼事情都不服輸，尤其是在職場上，即便熬夜加班也要做出成績，就算過程中可能面臨許多波折，她們也有十足的毅力支撐自己，憑藉比別人更多的耐心，逐步累積實力，在專業領域上發光發熱。

▍水瓶座

水瓶女一直都很有野心，別人在職場上可能只想多賺點錢，但是她們不一樣，除了優渥的報酬之外，她們更希望能夠不斷往上爬，最好是能夠成為真正的領導者，帶領公司締造無數佳績，從中獲得滿滿的成就感。