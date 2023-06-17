台灣普遍低薪，一名網友日前搭公車聽到旁邊2位阿伯在聊天，提到朋友賣了一塊土地「進帳3000萬」，他一聽驚呼「天理何在？憑什麼賣一塊地就抵我們這些老百姓一輩子的收入？」網友直言「這社會本來就不是公平的啊，沒有憑什麼，就憑他是地主。」

一名網友日前在批踢踢發文指出，搭公車時聽到旁邊2個阿伯在聊天，其中一位阿伯提到「朋友賣土地進帳3000萬」；他聽了當場傻眼，激動表示「憑什麼人家賣一塊地就抵我們這些老百姓一輩子的收入？憑什麼？公平何在？天理何在？正義何在？」

這篇發文引起許多網友討論，「因為大家都默認土地是吸血生財的工具，可以改變身份位階」、「更多的土地是繼承來的，馬上升級」、「有什麼好扯的，就人家命比較好而已不是嗎」、「誰叫你阿公不努力」、「人家買地的時候，你爸、你爺爺可能還在笑人家」。

還有網友直言「有人天生就長得美，有人天生聰明，有人天生運動能力強，一樣都是天生的，人們會仇視天生就有錢的，卻不會仇視這些人，蠻有趣的。」